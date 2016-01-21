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«التعليم» : دراسة تقديم وجبة مدرسية متكاملة العناصرالغذائية للتلاميذ

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«التعليم» : دراسة تقديم وجبة مدرسية متكاملة العناصرالغذائية للتلاميذ «التعليم» : دراسة تقديم وجبة مدرسية متكاملة العناصرالغذائية للتلاميذ

التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة لبنى ألمان الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.

وأكد الوزير أن برنامج الأغذية العالمى يقوم بالتعاون مع الوزارة بتمويل بعض المشروعات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة تقديم وجبة متكاملة للتلاميذ بها كل العناصر المطلوبة لنمو الطفل للحفاظ على صحته، خاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى، ويتم ذلك من أكثر من جهة تضم مؤسسة الرئاسة ووزارة التربية والتعليم، والدفاع، والتضامن الاجتماعى، والصحة والزراعة بجانب العديد من الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تستهدف دراسة مكونات الوجبة، و كيفية توفير أماكن صالحة للتخزين لضمان سلامتها، وضمان وصولها للطلاب.

وقالت الدكتورة لبنى محمود إن من أكبر الدول من حيث عدد الطلاب، ويمكن وضع استراتيجية مستدامة للتغذية المدرسية ودعم اللجنة بفريق من الخبراء فى هذا المجال للمساعدة فى هذه الدراسة.

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