أرسنال يستعيد أوزيل وسانشيز أمام تشيلسي

قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد حمدي زكي جناح الأهلي المعار إلى سموحة.

وخرج حمدي زكي معارا إلى سموحة لمدة 6 أشهر، بعدما ابتعد عن المشاركة ولو لدقيقة تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق للأهلي جوزيه بيسيرو.

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وقال محمود الشامي رئيس اللجنة لـFilGoal.com: "أقرت لجنة شؤون اللاعبين إيقاف حمدي زكي بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الاتحاد السكندري".

وتابع "لن يستطيع حمدي زكي المشاركة في المباريات قبل سداد الغرامة الموقعه عليه".

وكان لجنة شؤون اللاعبين قد وقعت غرامة مالية على اللاعب بدعوى أنه تلقى أموالا خارج إطار راتبه المذكور في عقده مع ناديه السابق الاتحاد السكندري أغسطس الماضي.

وأوصت لجنة التظلمات باتحاد الكرة بتأييد العقوبة، ليصبح اللاعب مطالبا بسداد المبلغ لناديه السابق.

وكان الأهلي قد طلب عودة حمدي زكي من سموحة. ( اقرأ التفاصيل )

لكن رئيس سموحة محمد فرج عامر رفض طلب الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )

وقيد سموحة بالفعل حمدي زكي في قائمته بدلا من عثمان واتارا وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري.