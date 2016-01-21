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تقرير.. روما يستهدف مدافع بايرن ميونيخ

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تقرير.. روما يستهدف مدافع بايرن ميونيخ تقرير.. روما يستهدف مدافع بايرن ميونيخ

يهدف فريق روما لتقوية خط دفاع بعد الثغرات الفادحة التي ظهرت عليه بالفترة الأخيرة.

ومع تولي لوتشيانو سباليتي قيادة تدريب الفريق الفنية من جديد، فيبدو أنه يركز على هذا الخط كأول خطوة نحو تحسين النتائج.

وبحسب موقع " Il Tempo" الإيطالي، فإن روما وجه أنظاره نحو المدافع الألماني هولجر بادشتوبر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعانى بادشتوبر من كثرة الإصابات في السنوات الأخيرة، ما أدى لابتعاده عن تشكيل الألماني أيضا.

ويحتل روحا حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي.

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