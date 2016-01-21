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توقيع مذكرات تفاهم فى الطيران المدنى والتعاون الإعلامى بين مصر والصين

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توقيع مذكرات تفاهم فى الطيران المدنى والتعاون الإعلامى بين مصر والصين توقيع مذكرات تفاهم فى الطيران المدنى والتعاون الإعلامى بين مصر والصين
وقع الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، ونظيره الصينى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الطيران المدنى، فيما وقع الدكتور، أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، مع وزير الخارجية الصينى مذكرة تعاون ممثلا عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بالصين.

ووقع السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مذكرة تعاون بين الهيئة ومكتب الإعلام لمجلس الدولة بجمهورية الصين، ومذكرة تفاهم أيضا بين الهيئة العامة للاستعلامات، ووكالة الأنباء الصينية شين كوا للتعاون فى مجال الإعلام.

وشهد توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج فى قصر القبة.


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