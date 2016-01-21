بالصور.. سكرتير عام محافظة أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمنزل كوبرى فيصل

شدد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط على سرعة الانتهاء من منزل كوبرى فيصل، الذى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد حتى شارع أحمد حسن الباقورى، للحد من الأزمة المرورية والقضاء على الاختناقات فى ساعات الذروة بتكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للأعمال الإنشائية لمنزل الكوبرى للاطمئنان على سير العمل بالمشروع .

استمع السكرتير العام لشرح مفصل عن المراحل التى وصلت إليها الأعمال الإنشائية لمنزل كوبرى فيصل من المهندس هشام على سيد مدير المشروع، الذى أوضح أن منزل الكوبرى يبلغ طوله 250م وعرض 6م بتكلفة إجمالية 22مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء سلم علوى للمشاة المتجهين لموقف الأزهر بجوار المنزل، لافتا إلى وجود عقبات فى استكمال التنفيذ نعمل على التغلب عليها حالياً.

وأوضح السكرتير العام أن منزل كوبرى فيصل يهدف للقضاء على الاختناقات المرورية بكوبرى فيصل، ويوفر مسافة حوالى 300 متر للمنطقة التى ينزل فيها الكوبرى ويحول حوالى 60% من المرور من منطقة الأزهر إلى ميدان الحرب والسلام، فضلاً عن ربط الناحية الشرقية بالناحية الغربية أعلى خطوط السكة الحديد.

وأضاف عبد الكريم، أن المحافظة تشهد عددا من المشروعات والتوسعات لخدمة المواطن والمساعدة فى حل المشاكل التى تواجهه، موضحاً أن مثل هذه المشروعات يستفيد منها المواطن فى كافة ربوع المحافظة، لافتاً إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بالانتهاء من كافة المشروعات الخدمية بالقطاعات المختلفة فى المواعيد المحددة.

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