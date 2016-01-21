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مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم أسلحة نارية

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مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم أسلحة نارية مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم أسلحة نارية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم أسلحة نارية .

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين، من ضبط "كريم .ع "- 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد "4" قضايا "مخدرات – سلاح – تشرد" آخرهم القضية جنح القسم "سلاح" بحوزته بندقية خرطوش "تركى الصنع" عيار 12 مم، أقر بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان، من ضبط "محمود .ع" 40 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ 130 جنيهاً – هاتف محمول، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم اللبان وجار العرض على النيابة .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان من ضبط "كريم .ع "، 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم "له معلومات جنائية مسجلة" بحوزته فرد رصاص محلى الصنع - عيار 9 مم، وأقر بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365