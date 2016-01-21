3 وجهات عائلية لجميع الفصول

عند التخطيط لرحلة بصحبة الأطفال، لا بدّ من اختيار الوجهات المناسبة لأعمار المسافرين كافة، والنشاطات التي تستهوي الصغار، بدون إهمال تلك المفضّلة للأهل! في هذا الإطار، تعتبر "الغردقة" بمصر و"رودس" باليونان ومنتجع "سنوبيرد" بـ"يوتاه" في الولايات المتحدة من الوجهات السياحية المناسبة للإجازة العائلية.

1. "الغردقة": هي وجهة مثالية لسياحة العائلة، إذ تقدّم نشاطات مناسبة للأعمار كافة على شواطئها الرملية، وداخل محمياتها الطبيعية الآوية الكائنات البحرية، ومنتجعاتها المناسبة للميزانيات المختلفة.

عند زيارة "الغردقة" بمصر، لا تُفوّت فرصة:

* زيارة جزر "الجفتون" مواطن النوارس، من خلال رحلة على متن أحد القوارب الشعبية. هناك، تتعدّد النشاطات المقترحة، من الغوص والتجديف، وحتى مجرد الاستلقاء على الرمال البيضاء التي تتلألأ تحت أشعة الشمس الساطعة لتأمل البحر الأحمر!

* التجوّل في "مارينا الغردقة" عند غروب الشمس، قبل التوجه إلى أحد المقاهي أو المطاعم لتناول الوجبات والتنعم بإطلالة على اليخوت المتمايلة وسط المياه.

* التنزه على طول أحد الشواطئ أو في الصحراء مع الأطفال، حيث يجذب الركوب على ظهور الجمال.

إشارة إلى أن منتجعات "الغردقة" تقدّم فرصة ركوب الجمال، باتجاه أحد التجمعات البدوية الواقعة على مقربة من المدينة، حيث مشهد الصحراء يخلب الألباب، وأجواء الضيافة ضمن الجلسات البدوية مشهورة.

عناوين بالجملة عند السياحة في البرتغال

2. "رودس": هي واحدة من الجزر الأكثر شعبيةً في اليونان، تشتهر بمنتجعاتها، وتقدّم من خلال "البلدة القديمة" مشاهد محفوظة من تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، إذ تضمّ قلعة محصنة، ومسارات معبدة، فضلاً عن قصور حجرية أنيقة.

هناك، تبدو مروحة النشاطات الرياضية العائلية واسعة، إذ تتعدّد مراكز الرياضات المائية والألعاب الترفيهية الجاذبة للأطفال خصوصاً. في هذا الإطار، تشتهر "براسونيسي" الواقعة جنوب الجزيرة بكونها البقعة الأفضل لركوب الأمواج.

ومن الأنشطة الأخرى في الجزيرة المشي لمسافات طويلة في المناطق الداخلية، كما التنزه في "شارع الفرسان" الواقع في "المدينة القديمة"، حيث تتعدد المباني المصممة من الحجر الرملي المنحوتة بدقة. ويحلو قضاء الليلي، في هدى توهج الشموع ومصابيح الزيت التي تذكرنا بالقرون الوسطى.

على الساحل الشرقيّ من الجزيرة، تستقبل قرية "ثانوس" السائحين، وتحديداً على شاطئها المحاط بالأشجار والمنازل الملوّنة.

* للإقامة: يضمّ "شيراتون رودس ريزورت" شاطئاً خاصّاً وملعب كرة مضرب ومركزاً للياقة البدنيّة وثلاثة أحواض للسباحة ورابع مسقوف، فضلاً عن ثلاثة مطاعم معروفة بأطباقها الشهية. ويُمكن حجز غرفة عائليّة مقابل 327 دولاراً أمريكياً لليلة.

3. منتجع "سنوبيرد": كان "سنوبيرد" افُتتح في ديسمبر/كانون الاول سنة 1971. هو يقع في ولاية "يوتاه"، ويبعد حوالي 39 كيلومتراً من وسط مدينة "سولت لايك سيتي" و6 كيلومترات من شرقي ضاحية "ساندي".

يعتبر المنتجع من الأمكنة الأكثر استقطاباً للعائلات، نظراً لتوفير برامج تعلّم الأطفال التزلج في الشتاء. وبعد أن يذوب الثلج، تتفتح الزهور البرية حول البحيرة، ويحلو المشي، أو ركوب الدراجات الجبلية عند المنحدرات، بالقرب من المطاعم و"البوتيكات" التي تبيع الهدايا التذكارية.

من بين النشاطات العائلية المقترحة في "سنوبيرد"، ركوب "الترام" الجوي الذي يأخذ إلى القمة الأعلى من الجبل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة، مقابل 17 دولاراً أمريكياً للبالغين. فيما الركوب مجاني للأطفال دون السبع سنوات.

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