١٣مارس.. نظر دعوى إلزام «بهاء سلطان» بتعويض مليون ونص دولار لـ«نصر محروس»

أجلت الدائرة الثانية استئناف بالمحكمة الاقتصادية، نظر الدعوى القضائية المقامة من الملحن نصر محروس عبد المسيح، الشهير بـ” نصر محروس”، صاحب شركة “فيري ميوزك”، لصناعة الموسيقى، ضد المطرب” بهاء فتحي عبد الله محمد” الشهير بـ”بهاء سلطان”، بإلزامه بتنفيذ عقد إنتاج ثلاث ألبومات غنائية، ودفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد المبرم كتعويض بقيمة مليون ونص دولار أمريكي، لجلسة ١٣ مارس.

> أوضحت الدعوى القضائية، أنه بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٨أكتوبر ٢٠٠٩م، بين شركة “فيري ميوزك”، وبين المطرب بهاء سلطان الخاص بإنتاج ثلاث ألبومات غنائية، لا تنتهي مدته إلابعد الانتهاء منها، وحصوله على كافة مستحقاته المالية عن الألبوم الأول والثاني الذي لم يطرح بعد في الأسواق بسبب انشغال المدعى عليه عن تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم حتى يتسنى للشركة تسويقه على النحو الذي يخدم نجاحه فنيًا.

> وأضافت الدعوى القضائية، أن المدعى عليه قد تقاضي جزءًا من مستحقاته المالية عن الألبوم الثالث الذي لم ينتج بعد تحت ضغط منه، وبناءً على العقد المبرم بين الشركة والمدعى عليه لا يحق له الأداء الغنائي المتعاقد عليه داخل الألبومات الثلاثة إلا بإذنٍ كتابي من الشركة المنتجة، وهذا ما لم يلتزم به المدعى عليه، حين قام بإحياء العديد من الحفلات الخاصة داخل فنادق بإحدى الأغاني المتعاقد عليها.