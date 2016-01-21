حنفي: 25 شركة تورد السلع الغذائية لصرفها لحاملي البطاقات التموينية

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصلحة المواطن المصري من أهم أولويات وزارة التموين من خلال توفير السلع له بجودة عالية، وبكميات كبيرة وبأسعار ميسرة، وتسهيل كافة الخدمات المقدمة له.

وأكد حنفي، خلال اجتماعه مع شعبة البقالة التموينية اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 25 شركة كبرى من القطاع الخاص من المنتجين والموردين للسلع الغذائية وغير الغذائية، بالاضافة الي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يعملون حاليا على توريد كميات كبيرة من أفضل السلع الغذائية وغير الغذائية المتنوعة منها السكر والزيوت والأرز، وكافة السلع لمخازن شركتي الجملة، لافتا إلى أنه تم توريد أكثر من ألفي طن أرز يوميا وهي متاحة أمام البقالين التموينيين لصرفها سلع للمواطنين علي البطاقات التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأوضح، أن البقالين سوف يحصلون علي سلع فارق نقاط الخبز على سبيل الأمانة بأي كميات بعد التقدم كل شهر بالسلع التي يرغبها المواطنين في منطقته ثم يتم حساب هامش ربحه على السلع التي صرفها للمواطنين آخر الشهر، مشيرًا إلى أنه تم السماح للبقالين بالحصول علي سلع حرة من مخازن شركتي الجملة وبيعها بجانب السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، وأنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي لمنح أصحاب محلات البقالة التموينية قروض ميسرة لتطوير محلاتهم، بالاضافة إلى أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من كافة الشركات من القطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة لكافة محلات البقالة غير المشتركين في منظومة السلع التموينية وذلك بداية من شهر مارس المقبل.

بدوره، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم توقيع بروتوكول بين الاتحاد والصندوق الاجتماعي لإنشاء فرع للصندوق بكل غرفة تجارية علي مستوي الجمهورية للتيسير علي أصحاب محلات البقالة التموينية والمخابز وكل منتسبي للغرف التجارية للحصول علي قروض ميسرة .

وأشاد مصطفي الضو، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية، وأعضاء الشعبة، بمجهودات وزارة التموين خلال الفترة الحالية ونجاحها في توفير السلع التموينية بجودة عالية ومتنوعة للمواطنين، مؤكدين أنهم سوف يحصلون على كافة إحتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية المختلفة من مخازن شركتي الجملة لصرفها للمواطنين سلع تموينية وفارق نقاط الخبز.

حضر الاجتماع، كل من “مصطفي الضو رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بإتحاد الغرف التجارية ونائبه احمد يحي وأعضاء مجلس إدارة الشعبة والذي شهده احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز امين عام الاتحاد وامين سليم رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وابراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء ايمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة واحمد حواش رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع واحمد مهدي رئيس قطاع العلاقات الاقتصادية ومعاوني وزير التموي”.