«الطرق» تطرح أرقاماً مميزة في مزادها الإلكتروني الـ37

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، خلال مزادها الإلكتروني السابع والثلاثين المقبل والمزمع إقامته يوم الثلاثاء الموافق 26 من يناير الجاري، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، طرح باقة من الأرقام المميزة الرباعية والخماسية، والبالغ عددها 400 رقم للفئات (A,B,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R)، وذلك نزولاً عن رغبة فئات المجتمع الذين يحرصون على اقتناء اللوحات عبر المزادات الإلكترونية، علماً أنه تم فتح باب التسجيل يوم أمس الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته وسيستمر حتى آخر يوم للمزاد الذي سيبدأ الساعة 8 صباحاً.

وأوضح سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن المزاد الإلكتروني المُقبل سيشمل مختلف الأرقام الرباعية والخماسية المميزة الخاصة بلوحات المركبات العادية، الأمر الذي سيسهم في خلق أجواء تنافسية بين المشاركين على اقتناءها، كما سيكون فرصة لمختلف فئات وشرائح المجتمع على المشاركة الايجابية فيه كونه يحقق لهم الشفافية الكاملة دون عناء الانتظار أو بذل مجهود.

ولفت مدير إدارة ترخيص المركبات إلى آلية المشاركة في المزاد الالكتروني التي تتطلب من المتعاملين أن يتوفر لديهم حساب على الموقع الإلكتروني للهيئة وهو www.rta.ae، أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، كما ينبغي أن يكون لدى المشاركين مركبة مُسجّلة في إمارة دبي، أو توافر رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي، كما يتطلب من المشاركين إيداع مبلغ "5000" درهم كتأمين يتم استرجاعه في حال لم يرس المزاد على الشخص من خلال التوجه إلى مراكز خدمة العملاء في دبي سواء في ( أم الرمول، بر دبي، ديرة، بلدية الطوار )، وطلب المساعدة من الموظفين بإتمام عملية التسجيل والمشاركة في المزاد.

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