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النائب العام يكلف الأمن الوطنى بكشف المتورطين فى هجوم العريش

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النائب العام يكلف الأمن الوطنى بكشف المتورطين فى هجوم العريش النائب العام يكلف الأمن الوطنى بكشف المتورطين فى هجوم العريش
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمين ميدان العتلاوى بمدينة العريش بمحافطة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة.

وكلف النائب العام، المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء الكلية، المستشار عماد الدهشان، بالإشراف على فريق التحقيقات فى الحادث، ومخاطبة قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية لإجراء التحريات وكشف هوية منفذى الهجوم الإرهابى.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين رجال الشرطة الذين قتلوا فى الهجوم، وذلك عقب توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل خبراء مصلحة الطب الشرعى، ومناظرتها من قبل فريق التحقيق، لبيان أسباب الوفاة والإصابات التى ألمت بهم.

وانتقل فريق النيابة العامة بشمال سيناء، عقب وقوع الحادث إلى ميدان العتلاوى بمدينة العريش، لإجراء المعاينة التصويرية اللازمة، وانتدبت جهات التحقيق خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار المخلفات الناتجة عن الهجوم وإعداد تقرير فنى.

وتلقت النيابة العامة، إخطارا من وزارة الداخلية، يفيد بقيام مجهولين بالهجوم على القوة الأمنية المعينة بميدان العتلاوى بمدينة العريش شمال سيناء، مساء أمس الأربعاء، عن طريق إطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من المقدم تامر تحسين أحمد ذكى العشماوى، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء، والنقيب محمد نادر كامل الدناصورى، الضابط بقطاع الأمن المركزى، والنقيب محمد فؤاد شحاتة، الضابط بقطاع الأمن المركزى، والعريف محمود عبد الواحد السيد، وكل من المجندين: رجب إبراهيم، وإبراهيم سعد رجب، ورجب مصطفى عبده حسن، وعلى فهمى محمد.

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مصر 365