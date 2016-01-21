تجديد حبس تاجر هيروين بشرم الشيخ 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شرم الشيخ تجديد حبس المتهم "بكرى م. ا. م" 15يوما للاتجار فى المواد المخدرة .

كانت مباحث قسم أول شرم الشيخ قد ألقت القبض على ملك المزاج العالى بشرم الشيخ متلبسا بنصف كيلو بودرة، حيث تلقى الرائد أحمد صالح رئيس مبحث قسم شرم الشيخ معلومات تفيد قيام المتهم باتخاذ منطقة الرويسات مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى والاتجار فى المواد المخدرة ويلقب بصاحب المزاج العالى (الهيروين).

وأبلغ اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أحمد فاروق، مدير المباحث الجنائية، اللذين أمرا بسرعة ضبط المتهم والمواد المخدرة، وبعد صدور إذن النيابة تمكن النقيب محمد عادل والنقيب محمد القمرى معاونا المباحث من القبض على المتهم ويدعى بكرى محمد أحمد مكى 38سنة مقيم شرق السكة الحديد بالأقصر وبحوزته 254 لفافة ورقية وزنت نصف كيلو هيروين ومبلغ مالى 150جنيها وتليفون محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالكشف عن صحيفة سوابق المتهم تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 6037 لسنة 2013 جنح شرم الشيخ حصر رقم 31518 لسنة 2015 تسول، والتى قضت فيها المحكمة بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ بجلسه 31 ديسمبر الماضى، كما سبق اتهامه فى القضية رقم 422 لسنه 2011 جنح الشرم "سرقة متجر" بمنطقة وادى عواجة بالرويسات.