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تأجيل دعوى إلزام بهاء سلطان بسداد شرط جزائى لشركة إنتاج فنى لجلسة 12 مارس

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تأجيل دعوى إلزام بهاء سلطان بسداد شرط جزائى لشركة إنتاج فنى لجلسة 12 مارس تأجيل دعوى إلزام بهاء سلطان بسداد شرط جزائى لشركة إنتاج فنى لجلسة 12 مارس
قررت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من شركة فرى ميوزك لصناعة الموسيقى، والتى تطالب المطرب بهاء سلطان بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه بالعقد المبرم بينهما فى حالة عدم تنفيذ البنود الواردة بالتعاقد، إلى جلسة 12 مارس المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

وأوضحت الدعوى أن هناك عقد اتفاق مبرم بين الشركة والمطرب بهاء سلطان، على أن يقوم بالأداء الغنائى والتسجيل لعدد ثلاث ألبومات موسيقية غنائية، وفقا لنص البند الرابع والفقرة الثانية من البند العاشر من التعاقد، حيث أن العقد المحرر بينهما لا تنتهى مدته على الإطلاق إلا بتمام قيام المعلن إليه بتنفيذ كامل التزاماته بالألبومات الثلاثة.

وبالرغم من قيام الشركة بسداد كافة التزاماتها المالية للمطرب، وفقا لبنود العقد المبرم بينهما، إلا أنه لم ينتهى حتى الآن من تنقيذ ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لتسجيل الألبومات الثلاثة، ما ترتب عليه الإضرار بالشركة التى لم تتمكن من طرح تلك التسجيل بالأسواق، نتيجة امتناع سلطان عن التصوير فوتوغرافيا والإنتهاء من كافة الأعمال الفنية.

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مصر 365