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كارتر: الأسد هو المغذي الرئيسي للإرهاب في سوريا

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كارتر: الأسد هو المغذي الرئيسي للإرهاب في سوريا كارتر: الأسد هو المغذي الرئيسي للإرهاب في سوريا

اشتون كارتر

أكد وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي له، على التزام أمريكا بالتعاون مع فرنسا لمحاربة الإرهاب، والقضاء على “داعش”، مشيرًا إلى تكثيف الحملة على “داعش” وليس فقط في سوريا والعراق.

وتابع كارتر: “سنركز في محاربة داعش على الموصل في العراق والرقة في سوريا”، لافتًا إلى إلى القضاء على مصادر تمويل داعش في العراق وسوريا.

وأضاف كارتر أنه يعتبر الأسد هو المغذي الرئيسي للإرهاب في سوريا، وعلى روسيا وإيران وقف دعم الأسد في سوريا.

وقال وزير الدفاع: “التزمنا بالتعاون مع فرنسا لمحاربة الإرهاب، كما نتعاون مع 40 دولة في محاربة “داعش” ويجب أن نتحد ونسرع في القضاء عليه.

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