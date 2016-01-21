فيديو| محافظ أسوان يطلق مبادرة «أسوان محافظة النظافة والجمال»

أطلق اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مبادرة شعارها «أسوان .. محافظة النظافة والجمال» كما قرر المحافظ وقف تحصيل أي رسوم للنظافة على فاتورة الكهرباء الشهرية مع إستمرار ما تقوم المحليات بتحصيله من المحلات التجارية أو الوحدات السكنية، وذلك في إطار الإستعداد لإنطلاق منظومة النظافة والتجميل ببعض الأحياء على مستوى المحافظة كمرحلة أولي حيث تعتمد المنظومة على جمع القمامة والمخلفات من المنازل مباشرة ونقلها إلي المقالب والمدافن الوسيطة والمحكومة مع دراسة إعادة تشغيل مصنعي تدوير القمامة بأسوان وإدفو بواسطة المحافظة.

جاء ذلك أثناء اجتماع مناقشة آليات مواجهة مشكلة القمامة والمخلفات، برئاسة المحافظ وبحضور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديرى المحاجر والإستثمار، علاوة على مدير إدارة النظافة والتجميل والتي وجه المحافظ لإنشاء إدارة مختصة لها داخل المحافظة من الموظفين العاملين بها، وقد شهد الإجتماع طرح مختلف المقترحات والأراء لتطبيق منظومة النظافة الجديدة.

فيما أكد محافظ أسوان على أهمية توعية المواطنين لتحفيزهم على إنجاح المنظومة الجديدة للنظافة حيث سيتم توزيع أكياس لجمع القمامة والمخلفات مجاناً علي نفقة المحافظة في بداية التشغيل التجريبي للمنظومة من أول فبراير القادم، علي أن يتم دفع رسوم رمزية فيما بعد مقابل هذه الخدمة، مع رفع صناديق القمامة والحاويات من الشوارع والتى تتسبب في التلوث البيئي وتشوية الشكل الحضاري للمناطق والأحياء السكنية، موجهًا رؤساء المدن إلى إختيار حى أو منطقة سكنية بكل مدينة لتطبيق التجربة به، مع تشجيع المبادرات الشبابية سواء كانت في صورة شركات صغيرة لجمع ونقل القمامة مدعمة من مبادرة مشروعك أو جمعيات أهلية تعمل في هذا النطاق، والعمل علي التعاون والتنسيق معها للوصول إلي الهدف المنشود لإنجاح التجربة، تمهيدًا لتعميمها علي جميع الأحياء والمناطق السكنية الأخرى.

وأشار مجدي حجازي بأن المنظومة الجديدة سيتم متابعتها وتقيمها أول بأول مع دعمها بالأفكار الإيجابية وتوظيف المعدات والعمالة التابعة لمشروع النظافة داخل المدن بإعادة توزيعها للعمل في المراحل المختلفة للمنظومة.