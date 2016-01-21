بارجواى تواجه خطر انتشار حمى الدنج وأوبئة أخرى هذا العام

قال مسئول بوزارة الصحة فى باراجواى أمس، إن البلاد قد تواجه هذا العام مشاكل تتعلق بانتشار حمى الدنج وأمراض أخرى ينقلها البعوض الذى انتشر بصورة كبيرة بسبب الطقس الممطر فى موسم الصيف بنصف الكرة الأرضية الجنوبى.

وقالت أجويدا كابيلو مديرة قطاع الصحة الوقائية لرويترز إن باراجواى شهدت 150 ألف حالة اصابة بحمى الدنج ووفاة 262 بسببها فى عام 2013 ما يمثل رقما قياسيا. وتفاقم الوضع هذا العام جراء انتشار فيروس زيكا وحمى تشيكونجونيا.

وأضافت "هذه الأمراض الثلاثة تنتشر بصورة متزامنة".

ومضت تقول "تنتشر حمى الدنج فى منطقة أوسع لكن علينا توخى الحذر بشأن زيكا وتشيكونجونيا وهما مرضان ينتشران حاليا".

يقول الباحثون إن فيروس تشيكونجونيا يسبب أعراضا مؤلمة والشلل فى بعض الأحيان. وينتقل المرض فى الغالب عبر بعوضة (ايديس ايجبتاى).

أما حمى الدنج الفيروسية فقد اقتصرت فى خمسينيات القرن الماضى على عدد قليل من المناطق لكنها توجد الآن فى أكثر من 125 دولة.

وتسبب حمى الدنج أعراضا تشبه الانفلونزا التى تهدأ فى غضون أيام قليلة فى بعض الحالات. لكن الإصابة الشديدة بالمرض تتطلب علاجا فى المستشفى من المضاعفات بما فى ذلك نزيف حاد قد يكون فتاكا.