الكويت تصر على شراء مقاتلات إف-18 رغم تأخر الموافقة الكونجرس

>قال اللواء الركن عبد الله الفودرى قائد سلاح الجو الكويتى إن سلاح الجو متشبث بخطط شراء مقاتلات إف-18 سوبر هورنيت من إنتاج شركة بوينج لتحل محل مقاتلات متقادمة وذلك رغم عملية الموافقة الطويلة بالكونجرس الأمريكى، وقال الفودرى خلال معرض جوى مقام فى البحرين "السوبر هورنيت أحد أفضل الحلول بالنسبة لنا."

ويزداد القلق بين المسؤولين الأمريكيين بهذا القطاع والمسؤولين العسكريين بالولايات المتحدة من التأخر فى الموافقة على بيع 28 مقاتلة من طراز بوينج إف/إيه-18إي/إف للكويت فى صفقة قيمتها حوالى ثلاثة مليارات دولار، وتزيد أهمية المقاتلات بالنسبة للكويت وسط تزايد التوترات فى المنطقة بين السعودية وإيران بعدما هاجم محتجون غاضبون لإعدام رجل الدين السعودى الشيعى البارز نمر النمر السفارة السعودية فى طهران.

والكويت حليفة للسعودية وهى طرف فى التحالف الذى تقوده المملكة باليمن وتدعم ذلك المجهود بقواتها الجوية ومقاتلات إف/إيه-18 فى الأساس، وقال الفودرى إن سلاح الجو سيلعب أهم دور لدى التعامل مع التهديدات الإقليمية، وأضاف "علينا أن نحدد الأولويات ونشترى قدرات جديدة حتى يمكننا أن نتهيأ لهذا الموقف."

وفى الأسبوع الماضى قال وزير البحرية الأمريكى راى مابوس إن المبيعات العسكرية للخارج ساعدت فى ضمان استمرار إنتاج أنظمة الأسلحة الأمريكية مثل المقاتلة إف/إيه-18إي/إف كما ساعدت الجيش الأمريكى وحلفاءه على العمل بيسر فى عمليات عسكرية مشتركة.

إلا أنه دعا لمواصلة الجهد لتسريع ما وصفه بعملية الموافقة البطيئة و"المعذبة" على المبيعات العسكرية لعملاء أجانب.

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