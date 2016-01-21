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تنفيذ693 مشروعًا استثماريًا بقرى المنيا بقيمة 3 مليون في 2015

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تنفيذ693 مشروعًا استثماريًا بقرى المنيا بقيمة 3 مليون في 2015 تنفيذ693 مشروعًا استثماريًا بقرى المنيا بقيمة 3 مليون في 2015

أعلنت إدارة تنمية القرية بالمنيا، عن تنفيذ 693 مشروعًا استثماريًا صغيرًا بقرى المحافظة بقيمة 3 مليون و92 ألف جنيه خلال عام 2015، بما يحقق جذبا للاستثمارات ويضع محافظة المنيا من أولى المحافظات بالنسبة لقيمة الاستثمارات التي يتم جلبها أو قيمة تحصيل القروض المنصرفة .

وأوضح يوسف خير جرجس، مدير عام التنمية، أن هذه المشروعات تهدف في المقام  الأول إلى تشجيع إقامة مشروعات صغيرة للأسر الريفية؛ لإيجاد المزيد من فرص العمل، وزيادة الدخل الفردي والأسري، وتحسين مستوى المعيشة بقرى المنيا، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل العديد من المجالات المختلفة مابين “إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ـ ورش حرفية ـ زراعية”  .

وأضاف، أن هذه المشروعات ممولة من صندوق التنمية المحلية بجهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع بوزارة التنمية المحلية بالقاهرة ، لافتًا إلى أن رأس مال المشروع الواحد يتراوح ما بين “2000- 7500″ جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم تحقيق أعلى نسبة تحصيل أقساط من المنتفعين خلال العام والتي  بلغت 3.7 مليون جنيه .

 

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