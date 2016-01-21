وزير الإسكان لنواب البرلمان:خطة عاجلة للمياه والصرف الصحى قبل الصيف المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض خطة على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، حول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتصل نسبة تغطية الصرف الصحى بالمدن بالكامل إلى 100%، والقرى إلى 50%، بجانب الانتهاء من مشروعات خطة عاجلة للمياه قبل حلول الصيف المقبل.

وأكد مدبولى، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب، مشاكل الصرف الصحى، على مستوى المحافظات،، أن الخطة الأولى الخاصة بالصرف الصحى، سيتم تنفيذها خلال سنتين ونصف السنة، بينما تنتهى الخطة العاجلة لمياه الشرب خلال الشهور الأربعة المقبلة.

وأشار مدبولى إلى أن هناك تحديات كبرى، يجب مواجهتها وتخطيها خلال المرحلة المقبلة، أولها الصرف الصحى بالقرى، حيث تعد أكبر مشكلة عندنا، فنسبة التغطية فى القرى لا تتعدى 15%، وتصل إلى 80% بالمدن، حيث هناك 600 قرية فقط تم تغطيتها على مدار الـ 20 عاما الماضية، وعندما توليت حقيبة الوزارة وجدت أن هناك مشروعات مفتوحة بنِسَب متفاوتة فى نحو ألف قرية، استطعنا إنهاء 100 قرية منها خلال عام، ومستمرون وفقا لنسب التنفيذ، حيث بدأنا بالمشروعات الأعلى فى التنفيذ فالأقل".

وأوضح مدبولى أن الخطة ترتكز على القفز بنِسَب تغطية الصرف الصحى فى المدن من 80 إلى 100%، والقرى من 15 إلى 50%، حيث سيتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى القرى وفقا لمعايير ومحددات واضحة، حيث سيتم البدء بالقرى الملوثة لنهر النيل، والتى تقع على ترعة السلام ومصرف الرهاوى، بجانب القرى التى يرتفع فيها عدد السكان"، موضحا أنه تم وضع أولويات على مستوى الجمهورية سواء فى الدلتا أو الصعيد.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه بالنسبة لخطة المياه، فتقضى بإنهاء 86 مشروعا، فى المحافظات التى تعانى من نقص المياه، وذلك قبل حلول الصيف المقبل.

وأوضح ، أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بمنح وقروض تصل إلى 1,6 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، منها 164 مليون يورو لمشروعات محافظة كفر الشيخ، مشددا على أن تنفيذ هذه المشروعات سيعد إنجازا للوزارة ومجلس النواب فى آن واحد، واعدا النواب فى الوقت نفسه بتوزيع كافة المشروعات الخاصة بالمحافظات، ونسب التنفيذ.

وعقب انتهاء لقاء النواب، كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 فرق من مهندسى المتابعة بالوزارة، لمتابعة المشروعات والمشكلات التى أثارها أعضاء البرلمان، وذلك فى مدينتى فوة ومطوبس بكفر الشيخ، والتأكد من جودة المياه، ومدينة أجا بالدقهلية، ومأخذ مياه ديروط وصرف صحى القوصية بمحافظة أسيوط، على أن يتم الانتهاء من التقارير خلال 48 ساعة، ويتم إرسالها للنواب فورا، وتم بالفعل نزول فرق المتابعة للمواقع المحددة.



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