ارتفاع عدد شهداء حادث سيناء الإرهابى لـ 8 شهداء

أفاد مصدر أمنى، باستشهاد 3 مجندين من ضمن المصابين فى حادث ميدان العتلاوى بسيناء، متأثرين بإصابتهم، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 ضباط و5 أفراد.

وأكد المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن ثلاثة من المجندين المصابين بحادث كمين العتلاوى استشهدوا صباح اليوم متأثرين بجراحهم، ليصبح بذلك استشهاد 5 من بين أبناء كفر الشيخ فى الحادث الإرهابى بالعريش.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن المجندين الذين استشهدوا بجانب ما أعلنته وزارة الداخلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هم مجند إبراهيم سعد رجب هيشمة من قرية الروس ورجب مصطفى عبده حسن عوينات من قرية البرنمبال، والمجند على فهمى محمد ايليفل من قرية البرمبال بمطوبس.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قال إن مجهولين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بميدان العتلاوى دائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف فى بيان أصدره منذ قليل، "على الفور قامت القوة بمبادلتهم الأعيرة النارية.. وقد أسفر التعامل عن استشهاد المقدم تامر تحسين أحمد ذكى العشماوى من قوة مديرية أمن شمال، والنقيب محمد نادر السيد ديناصورى من قوة قطاع الأمن المركزى والنقيب محمد فؤاد شحاتة من قوة قطاع الأمن المركزى، والعريف محمود عبد الواحد السيد من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند رجب إبراهيم من قوة قطاع الأمن المركزى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مجندين من قوة قطاع الأمن المركزى". وتابع "تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بفرض كردون أمنى وتمشيط المنطقة محل الحادث لضبط الجناه والسلاح المستخدم".

- ننشر صور شهيدى كفر الشيخ من الشرطة حادث العريش الإرهابى

>

>