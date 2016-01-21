اكتشاف تزوير قرارات نقل لأشخاص غير معينين فى الأساس بصحة المنوفية

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنها اكتشفت قضية تزوير ونصب جديدة من نوعها قام بها مجهولون، حيث قاموا بتزوير قرارات نقل لأشخاص غير معينين فى الأساس بالوزارة إلى مستشفى حميات شبين الكوم ومستشفى الرمد واستلامهم العمل وتوفير مرتبات لهم دون وجه حق.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن عملية النصب بدأت بتزوير قرار شئون عاملين بنقل أحد الموظفين قام بعدها نصابون بتغيير اسم الموظف بموظف آخر مزيف وتقديمه للجهة المنقول لها واستلامه العمل، مشيرة إلى أن الحالات التى تم اكتشافها حتى الآن 4 حالات بمستشفى الحميات وحالتين بمستشفى رمد شبين الكوم.

وأضافت أنها أبلغت مباحث الأموال العامة وقامت بدورها بإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم لكشف اللغز وأحالت الواقائع التى تم اكتشافها للنيابة العامة، مشيرة إلى أن الواقعة تم اكتشافها من أحد موظفى مستشفى حميات شبين الكوم بعد تكرار نقل 4 أشخاص للمستشفى فى أقل من شهرين،

>وأضافت سرور أنها قامت بتحويل الأمر للجهات المختصة والنيابة العامة لبدء التحقيق وضبط المزورين وإحالتهم للنيابة العامة لبدء التحقيق معهم.



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