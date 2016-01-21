مجلس النواب يشكل اليوم لجنتى إعداد اللائحة الداخلية وتقصى الحقائق

يشكل اليوم مجلس النواب خلال الجلسة العامة له المقرر عقدها الساعة الرابعة عصرا، لجنتى إعداد اللائحة الداخلية وتقصى الحقائق.

تتمثل اللجنة الأولى فى إعداد اللائحة الداخلية للمجلس والتى ستقوم بتنقيح اللائحة القديمة من أى مواد مخالفة للدستور وتحديد عدد اللجان النوعية للمجلس، والتى من المتوقع أن تزيد، بعدها يتم إجراء الانتخابات النوعية للجان وبذلك يكتمل تشكيل البرلمان.

أما اللجنة الثانية التى يشكلها المجلس فستكون لجنة تقصى الحقائق لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث تصريحات المستشار هشام جنينة، فيما يتعلق بحجم الفساد فى مصر.

يُذكر أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس كشفت أن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وصول حجم الفساد فى مصر لـ600 مليار جنيه، تحمل مغالطات وتضخيما فى الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة فى أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد فى مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال.