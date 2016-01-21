القوى العاملة : 25 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن جمال سرور وزير القوي العاملة، أن الأثنين الموافق 25 يناير 2016، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، أعمالا لحكم المادة (52) من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذه له، بشأن تحديد الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأكد الوزير ، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل ، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.