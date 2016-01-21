بدء التشغيل التجريبى للمعمل المركزى بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور أمجد فؤاد مدير مركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، إن المعمل المركزى الجديد بدأ التشغيل التجريبى تمهيدا لافتتاحه قريبا بعد تفقد الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، لتجهيزات المعمل الجديد.

ويأتي إنشاء المعمل الجديد ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، بتطوير المنظومة الطبية والتي تشمل تطوير الخدمات الطبية المختلفة للمريض، ومنها توفير كافة الخدمات والتحاليل الطبية في مكان واحد.

وأضاف أمجد فؤاد، أنه تم انشاء المعمل المركزى الجديد على مساحة 210 متر، بتكلفة قدرها 125 ألف جنيه للانشاءات، وتزويده بأجهزة حديثة ومتطورة قدرها 3 مليون و700 ألف جنيه، وتم انشائه طبقا لأحدث المواصفات القياسية للمعامل الطبية وبمواصفات الجودة العالمية.

ويتم عمل التحاليل واستلام النتائج بنظام "البار كود"، وهناك اتصال مباشر مع جميع الأقسام لتسجيل النتائج على بيانات المريض على شبكة المركز، حيث سيقوم المعمل بعمل التحاليل الطبية ل 250 ألف حالة سنويا.

وقال فؤاد، إن الهدف من انشائه هو خدمة المرضى في المركز بصفة خاصة، وخدمة المرضى خارجيا بصفة عامة بمحافظة الدقهلية، وهناك جزء اقتصادى لعمل التحاليل الطبية الخارجية للجمهور وتوفير دعم على كافة التحاليل للمرضى الغير قادرين يصل إلى 25%، من خلال استلام العينات من خلال بنك الدم وستصل المعمل طبقا لاشتراطات الجودة.

ويضيف مدير مركز الجهاز الهضمي، يتم ذلك فى تواجد أجهزة عالية الدقة، وتحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الطب، وبالأخص في تخصصات الباثولوجيا الاكلينيكية والميكرو بيولوجي، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى، حيث يضم المعمل 7 أساتذة و9 هيئة معاونة، و 34 فنى معمل.

وأوضح فؤاد، أن المعمل المركزى يقوم بعمل جميع التحاليل الطبية الأساسية ومع التجهيزات الحديثة سيتم عمل كافة التحاليل الطبية لمرضى زراعة الكبد ومرضى الأورام، حيث وصل عدد حالات زرع الكبد بالمركز حتى الآن 428 حالة، كما سيقوم المعمل الجديد بعمل كافة التحاليل الخاصة بمرضى زراعة الكبد داخل المركز،كما يقدم المعمل الجديد خدمة التدريب الدورى للأطباء المقيمين، والفنين حديثى التخرج، وطلاب كليات العلوم حديثى التخرج.