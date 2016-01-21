دراسة: الأصوات المرتفعة للغاية بالأماكن العامة تسبب الأمراض

قال علماء إن انتشار وشيوع استخدام أنظمة الإعلان العامة والمكبرات الصوتية والأبواب الأوتوماتيكية ربما تتسبب فى انتشار مرض يتعلق بالضجيج والأصوات المرتفعة.

وأوضح العلماء، حسبما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه حتى الأدوات الإلكترونية التى تستخدم بهدف تخويف الفئران والقطط يمكن أن تسبب الإصابة بأعراض مثل الغثيان والدوار والإرهاق وآلام المعدة والصداع.

ورغم أن أعراض المرض المتعلق بكثرة التعرض للضجيج والأصوات المرتفعة كانت دائما مرتبطة باستخدام العمال للأدوات الثقيلة وأدوات اللحام والأدوات الصناعية الأخرى، إلا أن الباحثين بجامعة ساوثهامبتون يقولون إن التكنولوجيا الحديثة تعنى زيادة عدد الأشخاص المحاطين بالضجيج والأصوات المرتفعة حولنا فى حياتنا اليومية.

وأشار الباحثون إلى أن المدارس ومحطات القطارات والمتاحف والمكتبات جميعها مصادر محتملة للتعرض لهذا النوع من التلوث.