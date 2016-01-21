صور| محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الخميس، يرافقه عزت بيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجان امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، التي بدأت بمادة اللغة العربية .

وشملت جولة المحافظ، المرور على مدرسة قنا الإعدادية الحديثة بنين، ومدرسة سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات، ومدرسة التحرير الإعدادية بنين، ومدرسة قنا الإعدادية بنات.

وأشار الهجان، إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 50 ألف و 770 طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم داخل 312 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة .

وأكد المحافظ، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة من المنهج الدراسي المقرر، لافتا إلى أنه لا يوجد أي شكوى من الأسئلة بشكل عام.

وأوضح، أن الامتحانات تجرى فى أجواء أمنية مستقرة، مضيفا أنه أمر بتوفير طبيب وممرضه داخل لجان الامتحانات، موصيا بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان، والحفاظ على مستوى النظافة داخل اللجان .