نيابة السويس تعاين موقع تصادم قطار بشاحنة على مزلقان السويس القطامية

أجرى صباح اليوم وفد من نيابة السويس معاينة لموقع تصادم قطار بضائع بشاحنة نقل، والذى وقع مساء أمس، وذلك بمزلقان السكة الحديد، بطريق السويس – القطامية القديم بالسخنة، وأسفر الحادث عن إصابة سائق وتباع الشاحنة، وتم نقلهما لمستشفى السويس العام، وخروج جرار عن القضبان.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا، من مأمور قسم عتاقة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق القطامية القديم، بين شاحنة وقطار، وتبين للمقدم أحمد دراز رئيس مباحث قسم عتاقة، أن عامل المزلقان الكائن بمدخل طريق السويس، القطامية القديم، قد غفل عن عمله، ولم يغلق المزلقان، لمنع السيارات من العبور، قبل مرور القطار.

وتصادف أثناء ذلك أن مر سائق بشاحنته مسرعا، فاصطدم بقطار البضائع القادم من ميناء الأدبية، ومتجه إلى القاهرة، وتسبب ذلك فى خروج جزئى لجرار القطار عن القضبان، بينما باقى القطار والذى يضم 10 عربات بضائع ما زال على القضبان ولم يتأثر .

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث لم يؤثر على الحركة المرورية بالسخنة، حيث إن طريق القطامية القديم، لا يشهد حركة مرور المركبات، باستثناء الشاحنات المتجهة للمحاجر، وشركات الأسمنت، كما أن للطريق مخرجين يربطان بينه وبين طريق السويس – السخنة، والمخرج الثانى يعمل بشكل طبيعى ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية بالطريق .

وعلى الفور تم الدفع بونش لرفع الجرار وإعادته لمساره على القضبان، تمهيدا لاستئناف حركة السير على خط سكة حديد الأدبية القطامية.