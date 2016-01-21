أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» -
صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي -
صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» -
حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية -
صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير -
السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب -
السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل وبحوزته فرش حشيش و60 قرص ترامادول بالمنوفية

Google+ Print
ضبط عاطل وبحوزته فرش حشيش و60 قرص ترامادول بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزته فرش حشيش و60 قرص ترامادول بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط عاطل وبحوزته فرش حشيش 6 شرائط ترامادول، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث، يفيد من ضبط حمدى - ا 56 – عاما ومقيم بمدينة شبين الكوم وبحوزتع فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، و(1,5) فرش حشيش، و7 قطع حشيش متوسطة الحجم، و6 شرائط ترامادول، ومبلغ مالى 2020 جنيها.

تم تحرير المحضر رقم 1466 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365