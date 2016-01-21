ضبط عاطل وبحوزته فرش حشيش و60 قرص ترامادول بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط عاطل وبحوزته فرش حشيش 6 شرائط ترامادول، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث، يفيد من ضبط حمدى - ا 56 – عاما ومقيم بمدينة شبين الكوم وبحوزتع فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، و(1,5) فرش حشيش، و7 قطع حشيش متوسطة الحجم، و6 شرائط ترامادول، ومبلغ مالى 2020 جنيها.

تم تحرير المحضر رقم 1466 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.