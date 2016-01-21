شركة سياحة بكفر الشيخ تنصب على أسرة وتستغل جوازاتهم لتسفير آخرين

تجرى مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولى، تحقيق فى واقعة نصب شركة سياحة بكفر الشيخ على أسرة مصرية، واستغلال جوازات سفرهم لتسفير أشخاص بدلا منهم.

وصرح مصدر بالمطار أن السيدة "زاهية ى" من كفر الشيخ تقدمت ببلاغ إلى وحيد حسن مدير إدارة الأمن بمبنى الركاب ٣ بشركة ميناء القاهرة الجوى، وبالاستماع لأقوالها من جمال حنفى وثروت ابراهيم بأمن شركة ميناء القاهرة الجوى تبين أن السيدة طلبت من شركة السياحة بكفر الشيخ فى يوليو الماضى السفر إلى زوجها بليبيا مع أسرتها حيث أوهمتها الشركة بقدرتها على سفر الأسرة إلى ليببا عن طريق تونس.

وتبين أن السيدة أعطت جوازات سفر الأسرة إلى الشركة إلا أن الشركة بعد فترة طلبت من الأسرة تجديد جوازات السفر، وعلى الفور توجهت الأسرة إلى مصلحة الجوازات لتجديدها ألا انهم اكتشفوا أن الجوازات بها أختام خروج ودخول من البلاد فى شهر يناير الجارى، وهو ما دفع الاسرة إلى التوجه للمطار لتحرير محضر بالواقعة حيث تجرى مباحث الأموال العامة تحقيق فى الواقعة.