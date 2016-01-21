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الإسماعيلي يطرح الثقة في النابي

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الإسماعيلي يطرح الثقة في النابي الإسماعيلي يطرح الثقة في النابي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي طرح الثقة في المدرب نصر الدين النابي على خلفية الهزيمة أمام الأهلي.

وتلقى النابي هزيمتين وتعادل منذ توليه المهمة، أمام فريقي المصري والأهلي، وبينهما تعادل مع سموحة.

وكان بعض أعضاء مجلس الإسماعيلي قد اقترحوا إقالة النابي وتعيين أحد أبناء النادي، إلا أن القرار النهائي كان مع طرح الثقة فيه.

وقد أكدت المصادر أن أبو السعود أبلغ الأعضاء بأنه مع التدعيمات الجديدة سوف تظهر لمسات التونسي النابي مع الفريق.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

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