قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف المزارعين شرق قطاع غزة

>أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الأراضى الزراعية القريبة من السياج الأمنى الفاصل شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين فى أبراج المراقبة العسكرية بمحيط موقع "ناحل عوز" شرق حى الشجاعية شرق غزة فتحوا نيران رشاشاتهم على مجموعة من المزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم القريبة من الحدود، وأجبروهم على مغادرة المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأصيب فلسطينى فى الأربعينيات من العمر مساء أمس بجروح وصفت بالمتوسطة أثر إطلاق جنود الاحتلال النار على قدمه شرق مدينة غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.

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