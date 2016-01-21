هجوم لتنظيم داعش قرب ميناء رأس لانوف الليبى و اشتعال النيران به

> قال مهندس فى ميناء رأس لانوف الليبى ومسؤول نفطى متحالف مع الحكومة القائمة فى شرق ليبيا إن إرهابيين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش هاجموا منشآت نفط قرب ميناء راس لانوف اليوم الخميس.

وأضافا أن النيران اشتعلت فى اثنين على الأقل من صهاريج التخزين التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية بالقرب من راس لانوف التى شهدت هجمات هذا الشهر.

ومن ناحية أخرى أصيب أربعة جنود بقوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع "قوات مجلس شورى ثوار بنغازي" بمحاور القتال المختلفة ببنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة فاديا البرغثى - فى تصريح اليوم الخميس لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "المستشفى استقبل أربعة جرحى من قوات الجيش الليبى خلال اليومين الماضيين، جراء الاشتباكات مع ثوار مجلس شورى بنغازي، بمحاور الصابرى والليثى وبوعطني".

وأضافت أن "الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة"، لافتة إلى أن الإسعافات الأولية قدمت لهم وغادر المستشفى جنديان وهناك آخران تحت الملاحظة الطبية.