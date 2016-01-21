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عضو بالمجلس الرئاسى الليبى يدعو إلى منع تمرير حكومة الوفاق

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عضو بالمجلس الرئاسى الليبى يدعو إلى منع تمرير حكومة الوفاق عضو بالمجلس الرئاسى الليبى يدعو إلى منع تمرير حكومة الوفاق

>دعا عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبي، عمر الأسود، إلى منع تمرير حكومة الوفاق الوطنى التى أعلنها رئيس فائز السراج، وكان عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى عن الزنتان،عمر الأسود، قد علق عضويته فى المجلس ولم يوقع على تشكيلة الحكومة.

وقال الأسود فى بيان له اليوم، "إن طريقة اختيار أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى وتركيبته لم تكن مبنية على معايير الكفاءة والخبرة"، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسى لم يتفق مع روح القانون"حسب قوله، وأضاف أنه قدم مقترحًا لمعايير تولى الحقب الوزارية تتضمن معايير الكفاءة والقدرة والسلوك ونظافة اليد وعدم وجود أحكام بالفساد، لكن "تم اختيار الوزراء بدون تطبيق لأدنى معايير الكفاءة والسلوك".
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مصر 365

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