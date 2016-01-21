«بان كي مون» يعرب عن قلقه حول اعتزام «إسرائيل» ضم 270 فدان جديدة ضمن أراضيها

كتب: عمر محيسن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه حول نوايا الحكومة الإسرائيلية لإعلان 370 فدان في الوادي الأردني، قرب الضفة الغربية، ضمن أراضي دولة الإحتلال.

حيث دعى «بان» لإحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين، مؤكدًا أن أنشطة الاستيطان تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع التصريحات العلنية الاسرائيلية لدعم حل الدولتين للصراع.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الحكومة تعد لإعلان الإستيلاء على أراضٍ شمال الضفة الغربية، قرب مدينة أريحا الفلسطينية، في وادي الأردن.

وتسعى فلسطين للاعتراف بدولتها المستقلة، على أراضي الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.