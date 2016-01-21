أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التصديرى للحاصلات الزراعية: مصر تشارك بأكبر معرض خضر وفاكهة فى العالم ببرلين

Google+ Print
التصديرى للحاصلات الزراعية: مصر تشارك بأكبر معرض خضر وفاكهة فى العالم ببرلين التصديرى للحاصلات الزراعية: مصر تشارك بأكبر معرض خضر وفاكهة فى العالم ببرلين
أكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن معرض فروت لوجستيكا المقرر عقده ببرلين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير هو أكبر معرض متخصص على مستوى العالم فى تجارة الخضر والفاكهة الطازجة، حيث يشارك فيه نحو 2800 عارض من 83 دولة ويزوره حوالى 65 ألف زائر من 137 دولة.

وأضاف عيسى، فى بيان صحفى أن المشاركة المصرية فى هذه الدورة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية بمساحات وصلت إلى 1700 متر مربع، تقوم من خلالها 90 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة المصرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس