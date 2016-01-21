التصديرى للحاصلات الزراعية: مصر تشارك بأكبر معرض خضر وفاكهة فى العالم ببرلين

أكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن معرض فروت لوجستيكا المقرر عقده ببرلين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير هو أكبر معرض متخصص على مستوى العالم فى تجارة الخضر والفاكهة الطازجة، حيث يشارك فيه نحو 2800 عارض من 83 دولة ويزوره حوالى 65 ألف زائر من 137 دولة.

وأضاف عيسى، فى بيان صحفى أن المشاركة المصرية فى هذه الدورة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية بمساحات وصلت إلى 1700 متر مربع، تقوم من خلالها 90 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة المصرية.

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