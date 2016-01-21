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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على جامعة في باكستان

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على جامعة في باكستان الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على جامعة في باكستان

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون على جامعة باشا خان في مدينة شارسادا في باكستان أمس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها اليوم تضامن الدولة مع باكستان انطلاقا من موقف الإمارات الثابت والراسخ بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وطالبت دولة الإمارات بتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب وإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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