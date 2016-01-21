إنريكي: لم نتأهل بعد لنصف نهائي الكأس

بات يوفنتوس قريبا من التعاقد مع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو من تشيلسي الإنجليزي مقابل مليون ونصف يورو على سبيل الإعارة لموسم.

وقال بيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس: "بالفعل هناك فرصة للتوقيع مع كوادرادو ونحن نسير في هذا السبيل".

وتابع "ربما خلال 24 ساعة نحصل على موافقة تشيلسي لضم اللاعب على سبيل الإعارة".

كوادرادو وصلاح

كوادرادو كان نجما مميزا في سماء الكالتشيو مع فيورنتينا الإيطالي.

تشيلسي ضم اللاعب مقابل 32 مليون يورو بعدما ترك لاعبيه محمد صلاح وأندريا شورلي يرحلان إلى فيورنتينا وفولفسبورج على الترتيب.

لكن بعد نصف عام لم يلعب كوادرادو كثيرا مع تشيلسي وبات واضحا أنه لازال بعيدا عن رضا جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز.

وزادت صعوبة مهمة كوادرادو في إقناع مورينيو بعد تعاقد تشيلسي مع بيدرو رودريجز نجم برشلونة بـ30 مليون يورو ما فتح الباب أمام الكولومبي للرحيل.

ويأمل يوفنتوس في دعم فريقه بعناصر هجومية تعوض السيدة العجوز عن فقدان الفتى التشيلي أرتورو فيدال.