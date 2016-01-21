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فوائد مذهلة لخل التفاح.. أبرزها تهدئة التهاب الحلق وعلاج انسداد الأنف

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فوائد مذهلة لخل التفاح.. أبرزها تهدئة التهاب الحلق وعلاج انسداد الأنف فوائد مذهلة لخل التفاح.. أبرزها تهدئة التهاب الحلق وعلاج انسداد الأنف
يتميز خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية، ويعتبر واحدا من أكثر المنتجات القوية التى تعالج العديد من الأمراض ويمكن العثور عليه فى أى سوبر ماركت.. وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الامريكى “Health”، عن فوائد مذهلة لخل التفاح، أبرزها:

• تهدئة التهاب الحلق
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>خل التفاح لديه مجموعة قوية من الفوائد بما فى ذلك القدرة على مكافحة الجراثيم والبكتيريا، ويمكن تجربته عن طريق خلط حوالى 1/4 كوب من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ واستخدامه كغرغرة لتقليل الشعور بألم الحلق وذلك مرة واحدة كل ساعة، بحيث المكونات الحمضية الموجودة فى الخل تقضى على الجراثيم.

• علاج انسداد الأنف
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>ويمكن استخدام خل التفاح لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بشكل فعال، حيث إنه يحتوى على مستويات صحية من الفيتامينات B وE، الكالسيوم، البوتاسيوم، والماغنيسيوم، والتى يمكن أن تساعد فى فتح انسداد الجيوب الأنفية، وتهدئة أعراض الحساسية.. ويتم الجمع بين ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء وشرب المزيج لعلاج الالتهابات.

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