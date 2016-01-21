دراسة: عدم انتظام ضربات القلب يشكل تهديدا أكبر للمرأة

حذرت دراسة طبية بريطانية من أن عدم انتظام ضربات القلب الأكثر شيوعا يشكل خطرا أكبر على صحة النساء أكثر من الرجال.

وأوضحت الدراسة - التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة BMJ على الإنترنت - أن الجرفان الأذينى هو أحد عوامل الخطر الأقوى للإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب وفشل وظائف القلب والوفاة بين النساء مقارنة بالرجال.

وأشارت الأبحاث إلى أن الرجفان الأذينى يحدث عند تسبب إشارات كهربائية غير منظمة فى اثنين من الغرف العلوية للقلب الأذين للتشنج، وفقا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

وغالبا ما يرتبط الرجفان الأذينى بحالة مع زيادة خطر الإصابة السكتات الدماغية، لأن إيقاع ضربات القلب غير المنتظم ما يدفع الدم إلى التجمع والتجلط فى الأذينين، إلا أنه بين النساء تعد حالات الإصابة الرجفان الأذينى ضعف الرجال وهو ما خلص إليه الباحثون بعد مراجعة الأدلة من 30 دراسة شملت 4,3 مليون مريض.

وتشير البيانات إلى أن مريضات الرجفان الأذينى هن الأكثر عرضة بنسبة 93% للوفاة متأثرات بأمراض القلب، ونحو 55% منهم معرضات للمعاناة من نوبات قلبية، فى مقابل 16% منهن معرضات لتطوير قصور فى وظائف القلب، ونحو 12% منهن الأكثر عرضة للوفاة بأسباب أخرى مقارنة بالرجال من مرضى الرجفان الأذينى.

وقال الباحث كنور إمدين أستاذ علم الأوبئة وأمراض القلب والأوعية الدموية فى جامعة جورج ومعهد أكسفورد للصحة العالمية فى بريطانيا: "تضيف هذه الدراسة مجموعة من الأدلة الجديدة تبين أن المرأة قد تواجه أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر بشكل مختلف عن الرجل".