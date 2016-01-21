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الشائعات تلاحق نجوم الدراما السورية من جديد ... أيمن زيدان آخرهم

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الخميس 21-01-2016 03:11

انتشرت قبل قليل شائعة على إحدى الصفحات الفنية الكبرى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بوفاة النجم السوري أيمن زيدان عن عمر يناهز الـ 59 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية .

" سيدتي نت " اتصل بالنجم السوري الذي يقوم بتصوير دور البطولة في فيلم " الأب " مع المخرج باسل الخطيب حيث قال في تصريح خاص : " لم أسمع أني مت .. شكرا لاتصالكم وبكل تأكيد أنا مستغرب من مروجي هذه الشائعات ومصلحتهم بذلك ولكن باعتقادي أن الأمر أصبح تصرف وقح ".

وأضاف أيمن : أنا بخير و الحمد لله وأصور دوري في فيلم " الأب " مع المخرج باسل الخطيب وكل شيء على ما يرام و الحمد لله " .

 

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