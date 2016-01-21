الشائعات تلاحق نجوم الدراما السورية من جديد ... أيمن زيدان آخرهم

انتشرت قبل قليل شائعة على إحدى الصفحات الفنية الكبرى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بوفاة النجم السوري أيمن زيدان عن عمر يناهز الـ 59 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية .

" سيدتي نت " اتصل بالنجم السوري الذي يقوم بتصوير دور البطولة في فيلم " الأب " مع المخرج باسل الخطيب حيث قال في تصريح خاص : " لم أسمع أني مت .. شكرا لاتصالكم وبكل تأكيد أنا مستغرب من مروجي هذه الشائعات ومصلحتهم بذلك ولكن باعتقادي أن الأمر أصبح تصرف وقح ".

وأضاف أيمن : أنا بخير و الحمد لله وأصور دوري في فيلم " الأب " مع المخرج باسل الخطيب وكل شيء على ما يرام و الحمد لله " .

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