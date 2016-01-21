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بالصور: محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها اسم عالية

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الخميس 21-01-2016 02:07

ما أن وصل الفنان محمد عبده مدينة جدة يوم السبت الماضي قادماً من الإمارات العربية حتى سافر على عجل يوم الاثنين الماضي متوجهاً الى فرنسا ليكون بجانب زوجته في المستشفى أثناء ولادتها الطفل الثاني للفنان محمد عبده منها.

الفنان محمد عبده الذي استقبل المولودة اطلق عليها اسم "عالية" التي تنضم لشقيقها خالد وأخوتها بدر وعبد الرحمن وخواتها نورا وود وريم وهيفا ودلال. وقد اعرب "فنان العرب" لـ"سيدتي نت" عن سعادته بالطفلة عالية. وقال إن البنات نعمة من الله للابوين. ومن أحسن تربية بناته وقام بحقهن ضمن له قصر في الجنة. أسأل الله أن يجعلها من اهل القرآن والإيمان.

أسرة "سيدتي نت" تبارك للفنان محمد عبده العروس الجديدة عالية. جعل الله لها من اسمها نصيب.

 

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