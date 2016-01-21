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بعد ايام على زواجها.. Jamie-Lynn Sigler تكشف مرضها

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الأربعاء 20-01-2016 20:36

اعترفت الممثلة الأمريكية Jamie-Lynn Sigler في حديث لصحيفة People انها تعاني من مرض الـ MS، اي التصلب اللويحي، الذي تم تشخيص اصابتها به منذ ان كانت في سن الـ 20.

Sigler البالغة من العمر 34 عاماً، والتي تزوجت منذ ايام قليلة من خطيبها ووالد طفلها لاعب البايسبول Cutter Dykstra، قالت انها حتى اليوم لم تتقبل هذا المرض ولم تتأقلم معه.

وعن مدى معاناتها مع هذا المرض، الذي يؤدي الى تلف الجهاز العصبي، لفتت النجمة الى انها لا تستطيع المشي لفترات طويلة، ولا الركض، وحين تضطر للصعود على الدرج، تتوقف بين الحين والآخر للراحة، مما يصيبها بالإحباط.

يشار إلى ان التصلّب اللويحي هو التهاب ينتج عن تلف غشاء الدماغ والحبل الشوكي ويعطّل هذا التلف قدرةَ أجزاءٍ من الجهاز العصبي على التواصل.

 

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