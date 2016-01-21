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وزير الإعلام الصيني: مصر قاعدة لفتح أبواب التجارة فى المنطقة العربية

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وزير الإعلام الصيني: مصر قاعدة لفتح أبواب التجارة فى المنطقة العربية وزير الإعلام الصيني: مصر قاعدة لفتح أبواب التجارة فى المنطقة العربية

قال وزير الإعلام الصينى “جيانج جيان قو”، إن الصين ومصر يتشابهان بكونهما بلاد ذات حضارة عريقة، وعلاقاتهما الثقافية ممتدة منذ فترة طويلة.

وأضاف “جيانج جيان قو”، خلال لقاء خاص مع برنامج “صباح الخير يا ” المذاع على التيلفزيون المصري، أن الصين عملت مع مصر على تقوية هذه العلاقات دائما، لافتًا إلى أن التجربة الصينية الطويلة والممتدة في إدارة البلاد تحرص على استفادة الدول الأخرى منها.

وأوضح، أن مصر تقع على طريق الحرير التاريخى للتجارة الصينية الشهيرة، مضيفا أنها ستكون قاعدة لفتح أبواب التجارة فى المنطقة العربية.

وأكد وزير الإعلام الصيني، أن الرئيسين الصينى شى جين بينج، والمصري عبد الفتاح السيسى، متفقان على زيادة الروابط بين البلدين على جميع المستويات ومنها التجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات عديدة ومنها ما يختص بانتاج الطاقة بين البلدين أثناء الزيارة الحالية للقاهرة.

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