صور| «ايفنت» يجمع 50000 موهبة حقيقية .. ومهرجان لعرض أعمال المشاركين إبريل المقبل

قال عمر البغدادي أحد منظمي حدث “فنان مش مشهور” إن “الايفنت” أظهر أكثر من 50000 موهبه حقيقية، غير تلك التي تحتاج بعض الاهتمام، لكنها بذرة لموهبة حقيقية.

وأضاف عمر، أنه لا يوجد تعاون بين أصحاب فكرة الايفنت والدولة سواء وزارة الثقافة أو هيئة قصور الثقافة، لكن هناك تعاون مع السيد محمد سعيد وهو مصور وصاحب “جروب المصور المصري” على فيسبوك، وأنه تم الاتفاق على تنظيم مهرجان للمواهب المختارة بعناية لعرض أعمالهم، وذلك في شهر إبريل المقبل، بقصر ثقافة السينما،

وأوضح “البغدادي” أنهم يسعون لتنظيم معارض تجمع بين المواهب المختلفة و تكون في أماكن أكبر بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من المواهب.

وأكد عمر، أنه بعد اختيار المواهب الحقيقية التي ستقوم بعرض أعمالها خلال المهرجان، سنولي اهتمامًا بباقي الشباب الذين عرضوا أعمالهم في الايفنت، و محاوله عمل ورش عمل بأسعار رمزيه و عمل مسابقات لتحفيزهم و تشجيعهم.

وقال عمر البغدادي، إن مصر بها مواهب حقيقية، لكن للأسف لا احد يعرفهم، و أتمني أن تولي وزارتي الثقافة و الشباب اهتمامًا لتلك المواهب و هؤلاء الشباب، ورعاية مواهبهم.

وتضمن الايفنت مشاركات لعدد كبير من الشباب الفنانين والموهوبين، والتي تنوعت مواهبهم بين الرسم، والتصوير، والعزف، والرقص، والنحت، وحتى الأكل والأعمال اليدوية.