اصطدام قطار بسيارة نقل وتوقف حركة القطارات بالمنيا

توقفت حركة القطارات بالمنيا، صباح اليوم، إثر إصطدام قطار بسيارة نقل محملة بالزلط، أمام مزلقان قرية ماقوسة، جنوب مدينة المنيا، دون وقوع وفيات أو إصابات.

تلقى العميد ماهر الببلاوي، رئيس مباحث شرطة النقل والمواصلات لقطاع شمال الصعيد، بلاغًا من مأمور محطة سكة حديد المنيا، بحدوث تصادم بين القطار رقم 934 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى الأقصر، وسيارة نقل محملة بالرمل والزلط رقم 6237 “م د ج” علي مزلقان قرية ماقوسة، بجنوب مدينة المنيا.

وبالانتقال إلى مكان الحادث للفحص، وإزالة آثاره وإعادة حركة القطارات المتجهة شمال وجنوب الصعيد، وتبين عدم وجود وفيات أو إصابات بشرية، وجار التحري حول ظروف وملابسات الحادث.