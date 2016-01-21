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النيابة تعاين موقع هجوم العريش الإرهابى على كمين ميدان العتلاوى

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النيابة تعاين موقع هجوم العريش الإرهابى على كمين ميدان العتلاوى النيابة تعاين موقع هجوم العريش الإرهابى على كمين ميدان العتلاوى
عاين فريق من النيابة العامة بشمال سيناء موقع الهجوم الإرهابى على ارتكاز أمنى متحرك وسط العريش كمين شرطة بميدان العتلاوى، منتصف الليلة الماضية، ترأس فريق النيابة المستشار عماد الدهشان المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء.

وأصدرت النيابة قرارها بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمكان الهجوم لمعرفة أسبابه وبدايته ونهايته، والأسلحة المستخدمة، وسؤال الشهود المتواجدين أثناء الواقعة، وطلبت النيابة تحريات إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول واقعة الهجوم، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

وأكدت مصادر أمنية، أنه تم نقل جثامين الشهداء لمحافظاتهم فجر اليوم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- ننشر أسماء شهداء الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

- ننشر صور ضابطى الشرطة من كفر الشيخ اللذين استشهدا فى الحادث الإرهابى بالعريش

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