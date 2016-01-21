4 آلاف مقاتل من محافظة ذمار اليمنية يتدربون لتحرير المحافظة من الحوثيين

>قال جمال جبارى المتحدث الرسمى باسم المقاومة بمحافظة ذمار (جنوبى صنعاء)، إن هناك أكثر من 4 آلاف مقاتل من أبناء المحافظة يتلقون تدريبات مكثفة فى معسكرات الجيش بمحافظة مأرب فى إطار الاستعداد لمعركة تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثى وصالح.

وأوضح جبارى ، فى حديث لقناة /بلقيس/ الفضائية اليمنية الليلة الماضية، أن الجهود تتركز حاليا نحو استكمال الألوية العسكرية فى الجيش الوطنى من أبناء المحافظة، وأن التحرك العسكرى لتحرير محافظة ذمار خاضع لقرار الرئيس اليمنى وقوات التحالف العربي.

وكانت محافظة ذمار قد شكلت المجلس الأعلى للمقاومة الذى يضم كافة الشخصيات الوطنية والعسكرية والقبلية والحزبية للعمل على تحرير المحافظة والسيطرة على الطرق المؤدية لمحافظات تعز وإب وعدن ولحج وأبين فى الجنوب.

ومن ناحية أخرى ذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم آزال أن المقاومة هاجمت بالقنابل اليدوية مقرا للمليشيات تدير منه عملياتها فى المحافظة فى مدينة معبر التابعة لمديرية جهران بالمحافظة، ووقعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن إصابة عدد من قادة المليشيات.

ومن ناحية أخرى أكد المركز أن المليشيات قامت بإخلاء وإغلاق جامعة ذمار منذ يومين لأجل غير مسمى خوفا من قيام طائرات التحالف بقصفها.. ورجحت مصادر بالجامعة أن تكون هذه الخطوة بهدف نقل أسلحة وذخيرة إلى الجامعة خوفا من تعرضها للقصف خاصة وأن الميليشيات كانت قد نقلت أسلحة وذخيرة فى وقت سابق إلى مخازن الجامعة التى تحتلها الميليشيات.

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