سقوط شخصين بحوزتهما 42 قرصا مخدرا بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج، من ضبط 42 قرصا مخدرا بحوزة عاملين فى قضيتين "اتجار وتعاطى للمخدرات" بالبندر دائرة القسم.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد ضبط ى . م . ت 35 سنة عامل ومقيم بندر أبوتيج وبحوزته (35) قرصا من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالى قدره 800 جنيه بقصد الاتجار. وضبط "م . ع . ح" 34 سنة عامل ومقيم بندر أبوتيج وبحوزته (7) أقراص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطى.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.