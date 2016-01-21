سقوط شخصين بحوزتهما 42 قرصا مخدرا بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج، من ضبط 42 قرصا مخدرا بحوزة عاملين فى قضيتين "اتجار وتعاطى للمخدرات" بالبندر دائرة القسم.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد ضبط ى . م . ت 35 سنة عامل ومقيم بندر أبوتيج وبحوزته (35) قرصا من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالى قدره 800 جنيه بقصد الاتجار. وضبط "م . ع . ح" 34 سنة عامل ومقيم بندر أبوتيج وبحوزته (7) أقراص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.