وصول فريد الديب وتعذر حضور مبارك محاكمته فى قتل "المتظاهرين"

وصل المحامى فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك منذ قليل مقر محكمة النقض بدار القضاء العالى بوسط البلد، لحضور محاكمة موكله بقضية قتل المتظاهرين المقرر أن تنظرها المحكمة اليوم.

وفى نفس السياق أكد مصدر أمنى تعذر حضور الرئيس الأسبق حسنى مبارك بجلسة اليوم دون إبداء الأسباب التى تعذر حضوره.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

- اليوم.. نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة مبارك فى قضية "قتل المتظاهرين"

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