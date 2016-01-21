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طائرات التحالف تقصف مواقع للمليشيات فى صنعاء والحديدة

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طائرات التحالف تقصف مواقع للمليشيات فى صنعاء والحديدة طائرات التحالف تقصف مواقع للمليشيات فى صنعاء والحديدة

>قصف طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم الخميس مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

واستهدفت الطائرات معسكر الاستقبال التابع للحرس الجمهورى فى منطقة ضلاع همدان ومواقع قريبة من المطار وتبة التلفزيون شمال العاصمة، وأكد شهود عيان أنهم سمعوا دوى 4 انفجارات قوية صدرت من الأماكن المستهدفة.

وفى محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن قصفت طائرات التحالف الليلة الماضية مواقع الدفاع الجوى بالقاعدة الجوية بالمطار الحربى ودمرت مخازن الأسلحة والذخيرة بالمطار الذى تتخذه المليشيات مقرا لها منذ سيطرتها عليه فى أوائل العام الماضى.
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